29 июля, 23:33Происшествия
Мощный взрыв прогремел на заводе в США
Фото: телеграм-канал SHOT
Мощный взрыв прогремел на заводе компании Horizon BioFuels в южной части города Фремонт американского штата Небраска. Об этом сообщает News Channel Nebraska.
В результате взрыва обрушилось самое высокое здание завода. На месте ЧП уже находятся сотрудники полиции и пожарные. Они оцепили район, порекомендовав местным жителям не приближаться к месту происшествия.
Причины взрыва и информация о возможных пострадавших в данный момент уточняются.
Ранее мощный взрыв произошел на бензоколонке на юго-востоке Рима в Италии. В результате пострадали не менее 10 человек, в том числе и 8 полицейских. После случившегося возник пожар.
В конце июня перевозивший один миллион баррелей нефти танкер Vilamoura взорвался у берегов Ливии. В результате произошло затопление машинного отделения. Утечки нефти не было допущено, а экипаж не получил травм. Причины взрыва пока не установлены.
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