Мощный взрыв прогремел на заводе в США

Фото: телеграм-канал SHOT

Мощный взрыв прогремел на заводе компании Horizon BioFuels в южной части города Фремонт американского штата Небраска. Об этом сообщает News Channel Nebraska.

В результате взрыва обрушилось самое высокое здание завода. На месте ЧП уже находятся сотрудники полиции и пожарные. Они оцепили район, порекомендовав местным жителям не приближаться к месту происшествия.

Причины взрыва и информация о возможных пострадавших в данный момент уточняются.

Ранее мощный взрыв произошел на бензоколонке на юго-востоке Рима в Италии. В результате пострадали не менее 10 человек, в том числе и 8 полицейских. После случившегося возник пожар.

В конце июня перевозивший один миллион баррелей нефти танкер Vilamoura взорвался у берегов Ливии. В результате произошло затопление машинного отделения. Утечки нефти не было допущено, а экипаж не получил травм. Причины взрыва пока не установлены.