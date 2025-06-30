Танкер с 1 млн баррелей нефти взорвался у берегов Ливии

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Перевозивший один миллион баррелей нефти танкер Vilamoura взорвался у берегов Ливии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на управляющую компанию TMS Tankers.

В результате произошло затопление машинного отделения. Представитель управляющей компании заявил, что из-за случившегося утечки нефти не было допущено, а экипаж не получил травм.

Причины взрыва пока не установлены. В настоящее время танкер буксируют в Грецию, где будет подсчитан масштаб повреждений.

СМИ указало, что судно два раза заходило в российские порты для перевозки нефти Казахстана: в апреле танкер останавливался в Усть-Лугу, а в мае – в терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) около Новороссийска.

Как выяснило агентство Reuters, взрыв произошел в пятницу, 27 июня. Танкер курсировал под флагом Маршалловых Островов. Он направлялся из ливийского порта Зейтина в Гибралтар.

По данным сервиса MarineTraffic, танкер сейчас находится в Восточном Средиземноморье.

Ранее два судна NATIG-ALIYEV и BEGONIA-S столкнулись в порту Новороссийска. По предварительным данным, причиной стали погодные условия и несвоевременный запуск основного двигателя. Из-за случившегося никто не пострадал.

