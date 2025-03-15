В Британии предъявили обвинения российскому капитану контейнеровоза Solong

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В Британии выдвинули обвинения против задержанного российского капитана контейнеровоза Solong, столкнувшегося с танкером в Северном море. Об этом сообщается на сайте полиции графства Хамберсайд.

Россиянина Владимира Мотина обвиняют в непреднамеренном убийстве по грубой халатности. Его взяли под стражу до 15 марта, когда он должен будет появиться в магистратском суде.

Танкер Stena Immaculate под флагом США и контейнеровоз Solong под флагом Португалии столкнулись, а после загорелись в Северном море 10 марта.

Затем на борту танкера прогремела серия взрывов, так как из-за столкновения повредилось грузовое хранилище. При этом другое судно перевозило контейнеры с ядовитым цианистым натрием, уточнили журналисты.

В результате с танкера и контейнеровоза были эвакуированы 37 моряков, один из которых был доставлен в больницу. Еще один член экипажа Solong пропал, его поиск был прекращен 11 марта.

По факту ЧП задержан 59-летний россиянин, который является капитаном контейнеровоза Solong. К настоящему моменту пожар на борту Stena Immaculate удалось потушить. Теперь специалисты приступили к осмотру внешней части судна. Пока они не обнаружили признаков продолжающегося разлива топлива, которое перевозил танкер.