Россиянин, задержанный после ЧП с судами у берегов Британии, чувствует себя хорошо

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Россиянин, который был задержан после столкновения судов у берегов Британии, чувствует себя хорошо. Об этом сообщили ТАСС в посольстве РФ в Лондоне.

В заявлении сказано, что вечером 13 марта дипломаты провели телефонный разговор с россиянином. В результате ему были предоставлены переводчик и адвокат, с которым сотрудники дипмиссии поддерживают постоянную связь.

В посольстве добавили, что продолжают контактировать с британскими компетентными органами, в том числе с правоохранителями, под надзором которых находятся россиянин и его супруга. При этом имя гражданина РФ не уточняется.

Всего же, по данным судовладельца, в экипаж Solong входят 5 россиян, в том числе капитан судна. Последний сейчас находится под следствием, уточнили в дипмиссии.

"Все члены экипажа живы, травмы вследствие инцидента ими не получены, состояние моряков не вызывает беспокойства", – заключили в посольстве РФ в Лондоне.

Танкер Stena Immaculate под флагом США и контейнеровоз Solong под флагом Португалии столкнулись, а после загорелись в Северном море 10 марта.

Затем на борту танкера прогремела серия взрывов, так как из-за столкновения повредилось грузовое хранилище. При этом другое судно перевозило контейнеры с ядовитым цианистым натрием, уточнили журналисты.

В результате с танкера и контейнеровоза были эвакуированы 37 моряков, один из которых был доставлен в больницу. Еще один член экипажа Solong пропал, его поиск был прекращен 11 марта.

По факту ЧП задержан 59-летний россиянин, который является капитаном контейнеровоза Solong. Его подозревают в причинении смерти по неосторожности.

К настоящему моменту пожар на борту Stena Immaculate удалось потушить. Теперь специалисты приступили к осмотру внешней части судна. Пока они не обнаружили признаков продолжающегося разлива топлива, которое перевозил танкер.

