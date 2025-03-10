Sky News: 32 человека пострадали в результате столкновения танкера и судна в Северном море

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В результате столкновения нефтяного танкера и грузового судна в Северном море пострадали 32 человека. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на главного управляющего порта Гримсби Мартина Бойерса.

Отмечается, что авария произошла у берегов Британии. Агентство морской безопасности и береговой охраны страны (Maritime and Coastguard Agency, MSA) ранее сообщало, что судна столкнулись в 12:48 по московскому времени у побережья графства Восточный райдинг Йоркшира. Была объявлена спасательная операция.

Как передавал телеканал Sky News со ссылкой на Королевский национальный институт по спасению на воде (Royal National Lifeboat Institution, RNLI), оба судна после столкновения загорелись. Газета Mirror, в свою очередь, уточняла, что столкнулись танкер Stena Immaculate под флагом США и контейнеровоз Solong под флагом Португалии.

Ранее в Мраморном море у берегов Стамбула столкнулись танкер и контейнеровоз. В результате аварии в море вылилась загрязненная вода.

Инцидент произошел примерно в девяти километрах от берега стамбульского района Бейликдюзю. При этом пострадавших не было. Службы береговой охраны приняли меры для ликвидации последствий случившегося. К месту ЧП были направлены буксиры.

До этого пассажирский теплоход "К. А. Тимирязев" сел на мель в Ладожском озере. По предварительным данным, теплоход уклонился от курса в районе острова Коневец. При этом разлива нефтепродуктов и водотечности корпуса допущено не было.

