Экипаж контейнеровоза Solong, столкнувшегося с судном у берегов Британии, жив

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Все члены экипажа контейнеровоза Solong, столкнувшегося с судном у берегов Британии, живы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Лондоне.

В дипмиссии также отметили, что в результате инцидента моряки не пострадали, их состояние не вызывает беспокойства.

"В состав команды Solong входят пять граждан Российской Федерации. Среди них – капитан судна, который был задержан компетентными органами Великобритании и в настоящее время находится под следствием", – рассказали в посольстве РФ.

Там добавили, что российские дипломаты уже провели телефонный разговор с капитаном. Россиянин сообщил, что чувствует себя хорошо. Мужчине предоставили переводчика и адвоката, с которыми сотрудники российской дипмиссии поддерживают постоянный контакт.

Кроме того, в посольство РФ отметили, что дипмиссия находится "на плотной связи с британскими компетентными органами, в том числе с полицейским участком, в котором в настоящее время содержится капитан судна".

Контейнеровоз Solong под флагом Португалии столкнулся с танкером Stena Immaculate под флагом США 10 марта.

Вскоре после этого на борту танкера прогремело несколько взрывов. По информации СМИ, Solong перевозил контейнеры с ядовитым цианидом натрия, однако позже информация была опровергнута. Из-за столкновения было повреждено грузовое хранилище на борту Stena Immaculate.