Посольство РФ отслеживает ситуацию вокруг столкновения судов в Северном море

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Посольство России в Великобритании с самого начала следит за ситуацией со столкновением двух судов в Северном море. Об этом ТАСС сообщили в российском диппредставительстве.

В заявлении сказано, что сотрудники консульского отдела находятся на связи с британскими компетентными органами. Пока, как уточнили в посольстве, данных о нахождении на борту судов россиян или их присутствии в списке пострадавших не поступало.

Танкер Stena Immaculate под флагом США и контейнеровоз Solong под флагом Португалии столкнулись, а после загорелись у берегов Британии 10 марта.

Через некоторое время на борту Stena Immaculate прогремело несколько взрывов. Оказалось, что из-за столкновения с Solong повредилось грузовое хранилище. При этом контейнеровоз, по данным СМИ, перевозил контейнеры с ядовитым цианистым натрием.

В результате с двух судов были эвакуированы 37 моряков. Один из них госпитализирован, а еще один член экипажа Solong пропал. Поиски последнего были прекращены накануне, 11 марта.

По факту произошедшего задержан 59-летний мужчина, которого подозревают в причинении смерти по неосторожности. По версии СМИ, им оказался гражданин России, который якобы являлся капитаном контейнеровоза Solong.

