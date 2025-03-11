Один человек задержан после столкновения судов вблизи Британии

Фото: ТАСС/АР/Sky

Один человек задержан по подозрению в причинении смерти по неосторожности в связи со столкновением сухогруза и танкера, перевозившего авиатопливо, вблизи берегов Британии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего следователя полиции Хамберсайда Крейга Николсона.

"Мы задержали 59-летнего мужчину. <...> Мужчина остается под стражей", – заявил Николсон.

В свою очередь, британский замминистра транспорта Майк Кейн сообщил, что в данный момент признаки распространения загрязнения в результате произошедшего отсутствуют. По его словам, специалисты продолжают наблюдение за ситуацией. При необходимости власти задействуют средства, чтобы не допустить распространение следов столкновения, добавил Кейн.

Танкер Stena Immaculate под флагом США и контейнеровоз Solong под флагом Португалии столкнулись, а после загорелись у берегов Британии в Северном море 10 марта.

Спустя время на борту танкера прогремела серия взрывов. Выяснилось, что из-за столкновения было повреждено грузовое хранилище. СМИ писали, что второе судно перевозило 15 контейнеров с ядовитым цианистым натрием.

С судов успели эвакуировать 36 моряков. Одного человека доставили в больницу, уточнил депутат графства Восточный райдинг Йоркшира Грэм Стюарт. Еще один член экипажа Solong числится пропавшим.

