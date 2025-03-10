Sky News: спасены все 37 моряков с судов, горящих у берегов Британии

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Все моряки с танкера Stena Immaculate и контейнеровоза Solong, столкнувшихся у берегов Великобритании, спасены. Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на депутата графства Восточный райдинг Йоркшира Грэма Стюарта.

"Я поговорил с министром транспорта. Как я понимаю, всего один человек в больнице. Остальные 36 моряков из обеих команд находятся в безопасности и учтены", – рассказал депутат.

Stena Immaculate под флагом США и Solong под флагом Португалии столкнулись в Северном море у побережья графства Восточный райдинг Йоркшира 10 марта в 12:48 по московскому времени. Оба судна загорелись.

После столкновения на нефтяном танкере прогремела серия взрывов. В результате аварии было повреждено грузовое хранилище с топливом Jet-A1, из-за чего произошло возгорание топлива.