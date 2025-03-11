Береговая охрана Британии прекратила поиски пропавшего после столкновения судов

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Британская береговая охрана прекратила поиски пропавшего без вести члена экипажа контейнеровоза Solong, столкнувшегося с танкером Stena Immaculate. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на командира дивизии береговой охраны Мэттью Аткинсона.

Он заявил, что после интенсивных поисков пропавшего так и не удалось найти. При этом 36 членов экипажей доставлены на берег, один из них был госпитализирован. Оба судна тем временем продолжают гореть, самолеты береговой охраны следят за ситуацией, добавил Аткинсон.

Контейнеровоз Solong под флагом Португалии столкнулся в Северном море с танкером Stena Immaculate под флагом США у побережья графства Восточный райдинг Йоркшира 10 марта. В результате оба судна загорелись.

После столкновения на нефтяном танкере прогремела серия взрывов. В результате аварии было повреждено грузовое хранилище с топливом Jet-A1, из-за чего произошло возгорание топлива.

По информации СМИ, контейнеровоз Solong перевозил ядовитый цианистый натрий. Всего на его борту находились 15 контейнеров с этим веществом.