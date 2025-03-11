Береговая охрана Британии сообщила, что столкнувшиеся судна до сих пор горят

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Столкнувшиеся у берега Британии контейнеровоз Solong и танкер Stena Immaculate до сих пор горят. Это следует из заявления британской береговой охраны, размещенного на сайте.

Однако уточняется, что площадь возгорания на борту Stena Immaculate уменьшилась. На месте происшествия задействованы спасательные суда и иные суда с противопожарными средствами, а новые присоединятся к ним в ближайшее время.

Танкер Stena Immaculate под флагом США и контейнеровоз Solong под флагом Португалии столкнулись, а после загорелись у берегов Британии в Северном море 10 марта.

Спустя время на борту танкера прогремела серия взрывов. Выяснилось, что из-за столкновения было повреждено грузовое хранилище. СМИ писали, что второе судно перевозило 15 контейнеров с ядовитым цианистым натрием.

С судов успели эвакуировать 36 моряков. Одного человека доставили в больницу, уточнил депутат графства Восточный райдинг Йоркшира Грэм Стюарт. Еще один член экипажа Solong числится пропавшим.

