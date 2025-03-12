Reuters: россиянин задержан после столкновения судов в Северном море

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Капитан контейнеровоза Solong задержан после столкновения с танкером Stena Immaculate у берегов Британии в Северном море. Им оказался гражданин России, сообщает Reuters со ссылкой на германскую компанию Ernst Russ.

Отмечается, что среди членов экипажа – граждане России и Филиппин.

Танкер Stena Immaculate под флагом США и контейнеровоз Solong под флагом Португалии столкнулись и загорелись у берегов Британии 10 марта.

Спустя время на борту танкера произошла серия взрывов, так как из-за столкновения было повреждено грузовое хранилище. По данным СМИ, второе судно перевозило 15 контейнеров с ядовитым цианистым натрием.

С судов успели эвакуировать 36 моряков. Одного доставили в больницу, а еще один член экипажа Solong числится пропавшим. СМИ сообщали, что позже один человек был задержан по подозрению в причинении смерти по неосторожности.