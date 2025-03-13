Пожар на танкере Stena Immaculate у берегов Британии прекратился

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Пожар на борту танкера Stena Immaculate, вспыхнувший в результате столкновения с контейнеровозом у берегов Британии, прекратился. Об этом сообщила судоходная компания и оператор судна Crowley.

"Видимых признаков дыма или пламени после проверки в среду (13 марта. – Прим. ред.) нет", - говорится в заявлении компании в соцсети X.

В сообщении также указали, что специалисты приступили к осмотру внешней части судна и не обнаружили признаков продолжающегося разлива топлива, которое перевозил танкер.

Однако по-прежнему неизвестно, какой объем топлива попал в море после столкновения. Точная оценка ситуации станет возможной только после того, как специалисты смогут подняться на борт, уточнили в компании, добавив, что это будет сделано, как только станет безопасно и позволят погодные условия.

В настоящее время танкер продолжает стоять на якоре и находиться под наблюдением.

Stena Immaculate под флагом США столкнулся с контейнеровозом Solong под флагом Португалии 10 марта. Вскоре после этого на борту танкера прогремело несколько взрывов. По информации СМИ, Solong перевозил контейнеры с ядовитым цианистым натрием. Из-за столкновения было повреждено грузовое хранилище на борту Stena Immaculate.

В результате с двух судов эвакуировали 37 моряков. Один из них госпитализирован, а еще один член экипажа Solong пропал. Поиски последнего были прекращены 11 марта.

По факту произошедшего задержан 59-летний мужчина, которого подозревают в причинении смерти по неосторожности. По версии СМИ, им оказался гражданин России, который якобы являлся капитаном контейнеровоза Solong.

