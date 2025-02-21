РИА Новости: два судна столкнулись в порту Новороссийска

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Два судна NATIG-ALIYEV и BEGONIA-S столкнулись в порту Новороссийска, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как рассказал собеседник агентства, авария произошла на якорной стоянке порта Новороссийск в 06:50 по местному времени. Причиной инцидента назвали погодные условия и несвоевременный запуск главного двигателя.

"В результате судно NATIG-ALIYEV сдрейфовало на якоре в сторону судна BEGONIA-S и совершило навал", – сказал источник, добавив, что якорь цепью BEGONIA-S зацепился за NATIG-ALIYEV.

Пострадавших в результате инцидента нет, как и экологического ущерба. В настоящий момент уточняется материальный ущерб.

Ранее два судна на воздушных подушках столкнулись в Самарской области. Инцидент произошел днем 16 февраля в протоке Рождествено на реке Волге.

На борту судна "Нептун-30" было 16 человек, а судно "Хивус" курсировало без пассажиров. Серьезных травм никто не получил. В результате всех пассажиров доставили до места назначения на судне "Нептун-28".

