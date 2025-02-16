Два судна на воздушной подушке столкнулись под Самарой

Фото: телеграм-канал "Центральное МСУТ СКР"

Два судна на воздушных подушках столкнулись в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба приволжской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел днем 16 февраля в протоке Рождествено на реке Волге. По данным пресс-службы Центрального МСУТ СК РФ, на борту судна "Нептун-30" было 16 человек, а судно "Хивус" курсировало без пассажиров. Серьезных травм в результате произошедшего никто не получил.

Как сообщили в пресс-службе министерства транспорта Самарской области, всех пассажиров доставили до места назначения на судне "Нептун-28". В ведомстве уточнили, что местное речное пассажирское предприятие взаимодействует с надзорными органами по факту случившегося.

На место выехали следователи, которые выяснят обстоятельства инцидента. Куйбышевская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения закона о безопасности движения водного транспорта.

Ранее аэролодка столкнулась с плавучим домом на реке Свири Ленинградской области. По данным Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте, трое работников рыбоводной фирмы, находясь на судне, наехали на бытовку, расположенную в садке.

В результате пострадали сотрудники фирмы и судоводитель аэролодки. Их госпитализировали. Предварительно установлено, что судоводитель находился в состоянии алкогольного опьянения. У него уже взяли анализ.

