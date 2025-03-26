Взрыв произошел перед пожаром на российском судне Crystal Asia

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Взрыв произошел в машинном отделении перед пожаром на российском рефрижераторном судне Crystal Asia недалеко от южнокорейского Пусана. Об этом РИА Новости заявил представитель компании-судовладельца "Транс Винд Флот".

Генконсульство России в Южной Корее ранее сообщило, что утром 26 марта на вспыхнул пожар на судне Crystal Asia в море в восьми километрах от порта Камчхон города Пусан. Экипаж состоял из 23 человек, из которых 22 – россияне.

В морской полиции Пусана, как пишет СМИ, указали, что шесть граждан РФ пострадали. Собеседник агентства уточнил, что люди получили травмы в основном из-за того, что их посекло стеклами, которые были разбиты взрывной волной. С его слов, причины происшествия в машинном отделении выясняются.

"Сейчас судно ошвартовано в порту Пусана, будет стоять на ремонте. До этого в Корее был проведен небольшой ремонт, и судно вышло в рейс без груза", – рассказал он и добавил, что при пожаре разлива топлива в море не произошло.

Он отметил, что двое пострадавших моряков прооперированы, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Еще четырем раненым оказали медпомощь, они находятся под наблюдением врачей.

"Экипаж застрахован, им будет оказана вся необходимая помощь", – указал представитель компании-судовладельца.

Ранее два судна NATIG-ALIYEV и BEGONIA-S столкнулись в порту Новороссийска. Причиной инцидента в экстренных службах назвали погодные условия и несвоевременный запуск главного двигателя. В результате судно NATIG-ALIYEV сдрейфовало на якоре в сторону судна BEGONIA-S и совершило навал, пострадавших нет.