Il Messaggero: 10 человек пострадали при взрыве на бензоколонке в Риме

04 июля, 11:42Происшествия
По данным издания, после случившегося возник пожар. На месте задействованы огнеборцы и спасатели. Причины взрыва устанавливаются.
При этом, как подчеркнула газета, в настоящее время закрыта ближайшая станция метро.
Ранее на севере Нигерии более 60 человек погибли в результате взрыва перевернувшейся автоцистерны с топливом. По данным СМИ, когда топливо начало вытекать на дорогу, местные стали пытаться его собрать, тогда и произошел взрыв. Огонь также охватил машины, мотоциклы и магазины, которые были расположены рядом с местом ЧП.
Кроме того, инцидент со взрывом произошел в одном из зданий на торговой улице в японском Саппоро. После этого на месте начался пожар. В результате происшествия три человека получили ранения.