Il Messaggero: 10 человек пострадали при взрыве на бензоколонке в Риме

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Мощный взрыв произошел на бензоколонке на юго-востоке Рима в Италии. В результате пострадали не менее 10 человек, в том числе и 8 полицейских, сообщает газета Il Messaggero

По данным издания, после случившегося возник пожар. На месте задействованы огнеборцы и спасатели. Причины взрыва устанавливаются.

При этом, как подчеркнула газета, в настоящее время закрыта ближайшая станция метро.

Ранее на севере Нигерии более 60 человек погибли в результате взрыва перевернувшейся автоцистерны с топливом. По данным СМИ, когда топливо начало вытекать на дорогу, местные стали пытаться его собрать, тогда и произошел взрыв. Огонь также охватил машины, мотоциклы и магазины, которые были расположены рядом с местом ЧП.

Кроме того, инцидент со взрывом произошел в одном из зданий на торговой улице в японском Саппоро. После этого на месте начался пожар. В результате происшествия три человека получили ранения.

