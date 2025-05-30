Число пострадавших при взрыве на заправке в Казахстане возросло до 14

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14 человек пострадали при взрыве на газозаправочной станции в городе Кульсары Атырауской области Казахстана, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации области.

"После проведения первичного осмотра и необходимой диагностики 10 пациентов были госпитализированы. Еще 4 человека находятся на амбулаторном наблюдении", – рассказали в пресс-службе.

Состояние всех пострадавших стабильное, при этом о погибших не сообщается. Ранее в департаменте по чрезвычайным ситуациям региона сообщали о 12 пострадавших и 2 погибших.

Инцидент произошел вечером 30 мая. После взрыва загорелись три одноэтажных здания, одно двухэтажное и сама заправочная станция, уточняли в департаменте. На месте пожара работают 60 спасателей и 10 единиц спецтехники. Открытого горения на месте ЧП не наблюдается.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело, указывали в департаменте полиции Атырауской области. На месте инцидента проводятся следственные действия.

Ранее взрыв прогремел на военном заводе "Крушик" в сербском городе Вальево. Инцидент также произошел 30 мая. В тот момент на предприятии шли работы по прессованию химического вещества пентрита. В результате ЧП у одного сотрудника завода зафиксированы порезы, а еще у четырех человек – шум в ушах. Всех пострадавших госпитализировали.

