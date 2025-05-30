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30 мая, 13:58

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N1: взрыв произошел на военном заводе в сербском Вальево

Взрыв произошел на военном заводе в Сербии – СМИ

Фото: n1info.rs

Взрыв прогремел на военном заводе "Крушик", который находится в сербском городе Вальево. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на местный телеканал N1.

Инцидент произошел примерно в 07:40 по местному времени (08:40 по московскому времени) 30 мая. Тогда на заводе осуществлялись работы по прессованию пентритов.

В результате случившегося у одного сотрудника предприятия выявлены порезы, еще у четырех человек зафиксирован шум в ушах. В связи с этим всех пострадавших госпитализировали для оказания необходимой медпомощи.

Ранее взрыв прогремел на химическом заводе в городском уезде Гаоми, расположенном в восточной провинции Китая Шаньдун. Инцидент произошел утром 27 мая в цехе предприятия Shandong Gaomi Youdao Chemical Co., Ltd. В результате несколько человек пострадали.

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