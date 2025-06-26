Взрыв произошел на киностудии "Азербайджанфильм" в Баку

Фото: телеграм-канал SHOT

Взрыв произошел на территории киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы в Баку, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС Азербайджана.

Прибывшим сотрудникам МЧС удалось оперативно локализовать возникшее в результате взрыва возгорание. По предварительной информации, инцидент произошел на пиротехническом складе, который находится рядом с киностудией.

В МВД Азербайджана сообщили, что, по предварительным данным, никто из людей не пострадал. Территория киностудии оцеплена. Устанавливаются все причины произошедшего.

Ранее взрыв газового баллона в Свердловской области унес жизни двух человек. Еще семь человек пострадали, четверым из них потребовалась госпитализация. После взрыва в здании вспыхнул пожар.

Также взрыв неустановленного предмета произошел у здания одного из частных образовательных учреждений в Назрани. В результате ЧП фасад здания был незначительно поврежден.