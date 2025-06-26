26 июня, 23:57Происшествия
Взрыв произошел на киностудии "Азербайджанфильм" в Баку
Фото: телеграм-канал SHOT
Взрыв произошел на территории киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы в Баку, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС Азербайджана.
Прибывшим сотрудникам МЧС удалось оперативно локализовать возникшее в результате взрыва возгорание. По предварительной информации, инцидент произошел на пиротехническом складе, который находится рядом с киностудией.
В МВД Азербайджана сообщили, что, по предварительным данным, никто из людей не пострадал. Территория киностудии оцеплена. Устанавливаются все причины произошедшего.
Ранее взрыв газового баллона в Свердловской области унес жизни двух человек. Еще семь человек пострадали, четверым из них потребовалась госпитализация. После взрыва в здании вспыхнул пожар.
Также взрыв неустановленного предмета произошел у здания одного из частных образовательных учреждений в Назрани. В результате ЧП фасад здания был незначительно поврежден.
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