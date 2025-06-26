Взрыв произошел у частного образовательного учреждения в Назрани

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Взрыв неустановленного предмета произошел у здания одного из частных образовательных учреждений в Назрани, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.

Инцидент произошел примерно в 03:00 26 июня. В результате ЧП фасад здания был незначительно поврежден, но жертв и пострадавших нет. Прибывшие на место правоохранители изъяли материалы и предметы, которые могут быть уликами. Также принимаются меры для установления причастных к взрыву лиц. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

"Опубликованная в СМИ информация о том, что данное учреждение имеет отношение к образовательной системе МВД России, не соответствует действительности", – добавили в МВД.

В свою очередь, РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что инцидент произошел у Северо-Кавказского колледжа полиции, который является частным образовательным учреждением.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газового баллона в одной из квартир на Учинской улице в Москве. В результате ЧП начался пожар, который позже удалось ликвидировать. Сообщалось о гибели одного человека, также были пострадавшие.

