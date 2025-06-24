Пожар произошел в квартире дома на Весенней улице в Москве

Сотрудники МЧС приступили к ликвидации пожара в квартире жилого дома на Весенней улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного подразделения ведомства.

Возгорание началось на балконе на 16-м этаже здания, уточнили в МЧС. К настоящему моменту спасатели эвакуировали одного человека из соседней квартиры.

В тушении огня задействованы 21 сотрудник МЧС и 6 единиц техники, подчеркнули в пресс-службе ведомства, добавив, что подробности еще уточняются.

Еще одно возгорание в столичном жилом доме произошло 22 июня. Загорелась одна из квартир на улице Учинской. СМИ предположили, что причиной пожара стал взрыв газа из баллона.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело, в рамках которого правоохранители планировали провести необходимые экспертизы, в том числе пожарно-техническую. Ход расследования дела взял под контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.