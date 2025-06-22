22 июня, 20:39Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело о взрыве газа на севере Москвы
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и обстоятельств хлопка газа на улице Учинской в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал СК.
"В соцмедиа сообщается, что в одном из жилых домов Москвы произошел хлопок газа. В результате происшествия один человек погиб и несколько пострадали", – говорится в сообщении.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
ЧП произошло в жилом доме 22 июня. В одной из квартир произошло возгорание, при этом СМИ сообщали, что пожар мог произойти после взрыва газа из баллона.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Будут проведены необходимые экспертизы, в том числе пожарно-техническая.
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