Бастрыкин взял на контроль дело о взрыве газа на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и обстоятельств хлопка газа на улице Учинской в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал СК.

"В соцмедиа сообщается, что в одном из жилых домов Москвы произошел хлопок газа. В результате происшествия один человек погиб и несколько пострадали", – говорится в сообщении.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

ЧП произошло в жилом доме 22 июня. В одной из квартир произошло возгорание, при этом СМИ сообщали, что пожар мог произойти после взрыва газа из баллона.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Будут проведены необходимые экспертизы, в том числе пожарно-техническая.