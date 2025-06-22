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22 июня, 16:19

Происшествия

Дело возбуждено после пожара в жилом доме на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газового баллона в одной из квартир на улице Учинской в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал столичного СК.

В квартире произошло возгорание. В результате ЧП погиб человек, также есть пострадавшие. При этом СМИ сообщали, что пожар мог произойти после взрыва газа из баллона.

Сейчас на месте работают следователи совместно с оперативными службами города. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Будут проведены необходимые экспертизы, в том числе пожарно-техническая.

Ранее уголовное дело было возбуждено по факту гибели пяти человек при пожаре в подмосковном Королеве. Возгорание произошло 17 июня в одной из квартир дома, расположенного на улице Корсакова. Предварительной причиной пожара стал аварийный режим работы электрической сети.

Один человек погиб при пожаре в девятиэтажном доме в Москве

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