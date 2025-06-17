Дело возбуждено по факту гибели пяти человек при пожаре в Королеве

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Уголовное дело возбуждено по факту гибели пяти человек при пожаре в подмосковном Королеве. Об этом сообщила пресс-служба главка СК России по Московской области.

Как рассказали в ведомстве, следователи и криминалисты приступили к осмотру места происшествия. Предварительной причиной пожара стал аварийный режим работы электрической сети. Окончательные выводы будут сделаны по результатам пожарно-технической экспертизы, указали в областной прокуратуре.

Возгорание произошло 17 июня в одной из квартир дома, расположенного на улице Корсакова. Прибывшие на место сотрудники МЧС спасли из огня одну женщину, а также эвакуировали с соседних этажей троих детей. Однако при пожаре скончались трое взрослых и двое несовершеннолетних.

Спустя время спасателям удалось потушить пожар на площади 30 квадратных метров.