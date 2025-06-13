Омбудсмен Мишонова: замыкание проводки могло стать причиной пожара в доме в Орехово-Зуеве

13 июня, 14:38Происшествия
Фото: телеграм-канал "МЧС Московской области"
Замыкание проводки могло стать причиной пожара в доме в Орехово-Зуеве, где погибли пятеро детей. Об этом в телеграм-канале написала подмосковный омбудсмен Ксения Мишонова.
По ее словам, семья приехала из Таджикистана и на территории Московской области находилась легально. Все дети были зарегистрированы по данному адресу до ноября 2025 года.
"Младшему (ребенку. – Прим. ред.) было всего два месяца. Мать доставлена с ожогами в больницу", – уточнила Мишонова.
Тела пятерых детей были обнаружены во время тушения пожара в деревянном жилом доме в поселке Куровское 13 июня. Причины возгорания устанавливаются. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
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