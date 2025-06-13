Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 июня, 14:38

Происшествия
Главная / Новости /

Омбудсмен Мишонова: замыкание проводки могло стать причиной пожара в доме в Орехово-Зуеве

Названа предварительная причина смертельного пожара в Орехово-Зуеве

Фото: телеграм-канал "МЧС Московской области"

Замыкание проводки могло стать причиной пожара в доме в Орехово-Зуеве, где погибли пятеро детей. Об этом в телеграм-канале написала подмосковный омбудсмен Ксения Мишонова.

По ее словам, семья приехала из Таджикистана и на территории Московской области находилась легально. Все дети были зарегистрированы по данному адресу до ноября 2025 года.

"Младшему (ребенку. – Прим. ред.) было всего два месяца. Мать доставлена с ожогами в больницу", – уточнила Мишонова.

Тела пятерых детей были обнаружены во время тушения пожара в деревянном жилом доме в поселке Куровское 13 июня. Причины возгорания устанавливаются. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Пожар охватил магазин и склад на первом этаже жилого дома в Нахабине

Читайте также


происшествияпожар

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика