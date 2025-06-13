СК возбудил уголовное дело после гибели пятерых детей при пожаре в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Следственный комитет (СК) РФ по Московской области возбудил уголовное дело по факту гибели пяти детей на пожаре в жилом доме в Орехово-Зуево. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, в ходе тушения пожара, произошедшего в деревянном жилом доме в поселке Куровское Орехово-Зуевского 13 июня были обнаружены тела пяти детей. Самому младшему из них два месяца, старшему –17 лет. Мать детей с ожогами была доставлена в городскую больницу.

После ликвидации пожара следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Причины возгорания устанавливаются.

Ранее пожар произошел на рынке в Красногорске. Огонь охватил площадь в 150 квадратных метров, горели торговые павильоны.

Два человека погибли в результате пожара в частном доме в Уссурийске Приморского края. В ходе тушения пожара были обнаружены тела погибших 54-летней женщины и 64-летнего мужчины.