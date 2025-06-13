Свыше 600 туристов эвакуировали из горящего отеля в Турции

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В турецкой Аланье свыше 600 туристов эвакуировали из-за пожара в пятизвездочном отеле, сообщает агентство IHA.

По информации агентства, пожар начался в подвальном помещении в ночь на четверг, 12 июня. Возгорание могло быть спровоцировано неисправной электрической проводкой.

Прибывшие пожарные в течение часа локализовали и ликвидировали возгорание. Все туристы были эвакуированы, трое с астмой были доставлены в местную больницу для обследования.

Как сообщает турецкая сторона, российские туристы не пострадали при пожаре. Генконсульство РФ находится на связи с туроператорами и держит ситуацию на контроле.

Ранее правительство Турции усилило проверки отелей после трагического пожара на горнолыжном курорте в январе 2025 года, где погибли десятки человек. В Анталье – одном из самых популярных направлений среди россиян – опечатали 174 гостиницы из-за нарушений требований пожарной безопасности. Всего под угрозой закрытия находятся более тысячи объектов.