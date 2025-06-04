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04 июня, 14:15

Туризм

В Анталье закрыли 174 гостиницы за нарушения пожарной безопасности

В Анталье закрыли 174 гостиницы за нарушения пожарной безопасности

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В Турции усилили проверки отелей после трагического пожара на горнолыжном курорте в январе, где погибли десятки человек. В Анталье – одном из самых популярных направлений среди россиян – уже опечатали 174 гостиницы из-за нарушений требований пожарной безопасности.

Всего под угрозой закрытия находятся более тысячи объектов. Однако, как заверяют эксперты, туристам беспокоиться не стоит: в случае закрытия отеля оператор подберет альтернативу. Турция остается одним из самых востребованных направлений – только за первые пять месяцев года спрос на поездки вырос на 25%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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