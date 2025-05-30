Более 220 раз теплоходы отправятся в круизы из Москвы в июне

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 220 раз теплоходы отправятся в круизы из Москвы в десятки направлений в июне. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, передает пресс-служба столичного Дептранса.

Вице-мэр напомнил, что в текущем сезоне более 80 судов совершают рейсы через столицу, останавливаясь на Северном и Южном речных вокзалах. Эти суда обслуживаются 25 круизными компаниями, которые предлагают жителям и гостям мегаполиса комфортные путешествия в десятки городов России. Там туристов ждут уникальные экскурсионные программы.

Приобрести билеты на такие путешествия можно на сайтах туроператоров или в офисах на Северном и Южном речных вокзалах.

"Круизные путешествия – это возможность увидеть новые места и погрузиться в историю и культуру городов нашей страны. <...> Продолжим развивать речной транспорт, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин", – добавил Ликсутов.



За первый месяц речной навигации в Москве в круизы отправились около 50 тысяч человек. Северный и Южный вокзалы приняли и отправили суда почти 300 раз. Для комфорта граждан на речных вокзалах есть залы ожидания, информационные стойки и навигация, гардероб и камеры хранения, а также кассы и офисы туроператоров.

Чаще всего теплоходы отправлялись из Москвы в Ярославль, Мышкин, Углич и другие туристические центры России. В самой столице маршрут для речной прогулки можно выбрать в сервисе Russpass. Там появился отдельный каталог, в котором с помощью фильтров можно подобрать тур по дате, цене, месту отправления, ближайшему метро и даже удобствам на борту.