Новый речной порт появится в Левобережном районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый речной порт будет построен в столичном районе Левобережном. Специально для его строительства были внесены изменения в правила землепользования и застройки, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Речная транспортная инфраструктура появится на Ленинградском шоссе, на участке № 77б/1 площадью 9,76 гектара. На этой территории построят портовые сооружения, общий размер которых составит 15 тысяч квадратных метров.

"В их состав войдет конечная станция с отстойно-разворотной площадкой для наземного городского пассажирского транспорта площадью 500 квадратных метров", – привели слова Княжевской на портале мэра и правительства Москвы.

Предполагается, что строительство нового речного порта станет значимым дополнением в транспортной системе столицы. Это позволит расширить возможности водных перевозок.

В Москве ранее возобновили речные маршруты от Северного речного вокзала до Химок и Южного Тушина. Теплоход "850 лет Москве" курсирует в Подмосковье каждые 1,5 часа, а "Москва-1" – ежечасно в Южное Тушино.

Такие маршруты-переправы являются удобной альтернативой наземному и ж/д транспорту. Это также позволяет быстро и комфортно добраться до другого берега.

