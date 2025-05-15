15 мая, 10:25Город
Новый речной порт появится в Левобережном районе Москвы
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Новый речной порт будет построен в столичном районе Левобережном. Специально для его строительства были внесены изменения в правила землепользования и застройки, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Речная транспортная инфраструктура появится на Ленинградском шоссе, на участке № 77б/1 площадью 9,76 гектара. На этой территории построят портовые сооружения, общий размер которых составит 15 тысяч квадратных метров.
"В их состав войдет конечная станция с отстойно-разворотной площадкой для наземного городского пассажирского транспорта площадью 500 квадратных метров", – привели слова Княжевской на портале мэра и правительства Москвы.
Предполагается, что строительство нового речного порта станет значимым дополнением в транспортной системе столицы. Это позволит расширить возможности водных перевозок.
В Москве ранее возобновили речные маршруты от Северного речного вокзала до Химок и Южного Тушина. Теплоход "850 лет Москве" курсирует в Подмосковье каждые 1,5 часа, а "Москва-1" – ежечасно в Южное Тушино.
Такие маршруты-переправы являются удобной альтернативой наземному и ж/д транспорту. Это также позволяет быстро и комфортно добраться до другого берега.