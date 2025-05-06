Речные маршруты до причалов Химки и Захарково запустили от Северного речного вокзала

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В Москве заработали речные маршруты-переправы от Северного речного вокзала до Химок и Южного Тушина. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Теплоход "850 лет Москве" отправляется в Подмосковье каждые 1,5 часа, а "Москва-1" – в Южное Тушино каждый час", – говорится в сообщении на портале мэра и правительства Москвы.

Ликсутов подчеркнул, что такие маршруты-переправы являются удобной альтернативой наземному и ж/д транспорту. Это также позволяют быстро и комфортно добраться до другого берега. Маршруты работают по расписанию с возможностью оплаты картой "Тройка".

По его словам, в 2024 году переправы перевезли более 260 тысяч пассажиров. Он подчеркнул, что развитие речного транспорта продолжается по поручению Сергея Собянина.

Уточняется, что Москва вернула статус порта пяти морей после обновления Северного и Южного речных вокзалов. На данный момент причалы отправляют и принимают теплоходы в десятки городов и населенных пунктов страны.

В столице 24 апреля открыли сезон летней речной навигации. В 2024 году два речных вокзала приняли и отправили круизные суда по РФ более 2,1 тысячи раз, а число пассажиров составило более 370 тысяч человек. Это на 15% превышает показатели 2023 года. В 2025 году ожидается прирост еще на 15%.