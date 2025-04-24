Парад судов прошел по Москве-реке в день открытия летней речной навигации

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

По Москве-реке 24 апреля прошли 20 классических и современных судов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, пишет Дептранс столицы в телеграм-канале.

Парад судов был приурочен к открытию сезона летней навигации. В нем приняли участие обновленные теплоходы 2-й половины ХХ века, современные суда и инновационный речной электротранспорт. Они стартовали от Южного речного вокзала и дошли до Нескучного сада.

По словам Ликсутова, суда уже готовы принять пассажиров в новом сезоне. Также он подчеркнул, что развитие водного транспорта продолжается в городе по поручению Сергея Собянина.

Ранее глава города сообщил, что к запуску летней речной навигации городские службы привели в порядок набережные, парапеты и ограждения, а также обновили сходы к воде. Более того, появилась новая разметка ограничительных линий и указатели движения на посадку и высадку пассажиров.