Собянин: третий регулярный речной маршрут будет открыт в Москве в 2025 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Третий регулярный речной маршрут "Новоспасский – ЗИЛ" будет запущен в Москве в 2025 году. Он свяжет районы Даниловский, Таганский, Южнопортовый и Замоскворечье, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Планируется, что на маршруте откроют четыре новых причала: "Симоновский", "Торпедо", "Дербеневская набережная" и "Новоспасский". Вместе с тем парк речного транспорта получит 10 новых электросудов.

Помимо этого, столица даст старт производству современных речных электросудов на новой верфи, которая появится в Нагатинском Затоне.

Мэр обратил внимание, что возрождение регулярных пассажирских перевозок по Москве-реке является уникальным проектом в мировой практике. В частности, столичные речные суда стали первым круглогодичным современным водным транспортом, который передвигается на электрическом ходу.

В марте столичные набережные начали готовить к открытию навигации и весенне-летнему сезону. Подготовительные работы начались с установлением постоянной положительной температуры воздуха в дневные часы в городе.

Специалисты проведут на территориях пескоструйную очистку и промоют гранитные парапеты, покрасят чугунные ограждения, а также обновят сходы к воде и прогулочные зоны.