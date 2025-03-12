Московские набережные готовят к открытию навигации

Фото: телеграм-канал " Городское хозяйство Москвы"

Столичные набережные начали готовить к открытию навигации и весенне-летнему сезону. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

Подготовительные работы начались с установлением постоянной положительной температуры воздуха в дневные часы в городе. В столице планирует привести в порядок 78 набережных, в частности Кремлевскую, Пречистенскую, Фрунзенскую, Крымскую и Котельническую, подчеркнул вице-мэр.

Специалисты проведут на территориях пескоструйную очистку и промоют гранитные парапеты, покрасят чугунные ограждения, а также обновят сходы к воде и прогулочные зоны. Кроме того, летом в Москве выполнят работы по укреплению швов гранитной облицовки на нескольких набережных, что позволит гарантировать надежность эксплуатации объектов и предотвратить смещение гранитных плит.

Пескоструйная очистка в текущем году запланирована также на Новодевичьей набережной и на причале у Большого Устьинского моста. Кроме того, работы пройдут на 123 мостах общей площадью 174 тысячи квадратных метров, а также 32 пешеходных тоннеля площадью 18 тысяч квадратных метров.

Обработка проводится ежегодно в летний период в рамках плановых работ. Этот метод используется для удаления ржавчины, загрязнений и старого слоя краски с бетонных и каменных конструкций, лестничных сходов, гранитных облицовок и металлических ограждений.