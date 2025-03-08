Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 марта, 12:30

Город

Генеральная уборка города продлится до конца апреля

Генеральная уборка города продлится до конца апреля

На Рижском рынке ажиотаж за цветами постепенно спадает

В Москве волонтеры дарят цветы женщинам в честь 8 Марта

В Москве началась генеральная уборка после зимы

Флористы рассказали о ценах и ассортименте цветов к 8 Марта на Рижском рынке

Рижский рынок заполнен покупателями цветов к 8 Марта

Рижский рынок перешел на круглосуточный режим работы из-за высокого спроса

Собянин: начался новый этап реставрации Швейцарского домика в Кускове

Роспотребнадзор закрыл пять ресторанов Subway в столице

Сергей Собянин рассказал, как работает флагманский центр НИИ Склифосовского

В Москве стартовала генеральная уборка после зимы. Коммунальные службы приступили к очистке около двух тысяч сооружений, включая мосты, тоннели, пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники. Для уборки используются специальные растворы, которые бережно очищают поверхности, не повреждая материалы.

Работы продлятся до конца апреля. В рамках уборки будут очищены и промыты все конструктивные элементы, включая бетонные и стеклянные поверхности. Также планируется локальная окраска в местах, где это необходимо.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоМария РыбаковаЛариса Соколова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика