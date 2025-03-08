Генеральная уборка города продлится до конца апреля

В Москве стартовала генеральная уборка после зимы. Коммунальные службы приступили к очистке около двух тысяч сооружений, включая мосты, тоннели, пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники. Для уборки используются специальные растворы, которые бережно очищают поверхности, не повреждая материалы.

Работы продлятся до конца апреля. В рамках уборки будут очищены и промыты все конструктивные элементы, включая бетонные и стеклянные поверхности. Также планируется локальная окраска в местах, где это необходимо.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.