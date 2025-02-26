Суд закрыл кафе "Сюр бар" и "Ясно" после проверки Роспотребнадзора в Москве

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Басманный суд Москвы приостановил на 30 суток деятельность Общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Никини", которому принадлежат кафе "Сюр бар" и "Ясно". Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве.

Такое решение было принято после того, как специалисты столичного Роспотребнадзора провели проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и закона о защите прав потребителей в данных заведениях, расположенных на Большом Трехсвятительском переулке.

В результате были выявлены грубые нарушения условий хранения пищевой продукции, а также поточности технологических процессов. Кроме того, специалисты зафиксировали неудовлетворительное санитарно-техническое состояние производственных помещений и отсутствие дезинфицирующих средств для мытья посуды и уборки помещений.

Также было обнаружено, что сотрудников кафе не осматривали на наличие признаков инфекционных заболеваний. Более того, персонал не был вакцинирован против гепатита А и дизентерии.

В начале февраля управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям выписало штраф владельцу столичного антикафе Piggy Place за отсутствие лицензии на содержание 8 минипигов. В ведомстве напомнили, что использование животных в культурно-зрелищных целях без лицензии запрещено с 1 января 2022 года.

