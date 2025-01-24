Суд в Москве приостановил деятельность сети магазинов "Светофор"

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Перовский районный суд Москвы приостановил деятельность сети магазинов "Светофор" на 90 суток. Об этом сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции столицы.

"ООО "ТОРГСЕРВИС 150" (магазин "Светофор" на территории городского округа Новокосино) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения")", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в магазине нарушались санитарные и гигиенические нормативы, а также не проводились санитарно-гигиенические противоэпидемические мероприятия.

Роспотребнадзор ранее планировал провести внеплановые проверки точек сети "Светофор". Сообщалось, что магазины продавали некачественную и небезопасную продукцию. Поставщики сети также рассказывали о несоблюдении закона о маркировке, закона о торговле и регламентов при производстве пищи.

В 2023 году Роспотребнадзор уже проверял "Светофор". Тогда более 50% образцов продуктов оказались опасными либо были в продаже без необходимых документов.