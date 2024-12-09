Суд приостановил деятельность магазина-кафе "Моремания" на проспекте Мира

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Бабушкинский суд Москвы приостановил на 60 суток деятельность магазина-кафе "Моремания" на проспекте Мира из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В судебной инстанции подчеркнули, что соответствующие нарушения были зафиксированы при проведении внеплановой выездной проверки Роспотребнадзора.

Из протокола следует, что это может привести к возникновению и распространению инфекционных заболеваний и массового отравления, что в свою очередь создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Между тем прокуратура организовала проверку из-за информации о грубых нарушениях санитарных правил на территории кондитерского предприятия в городском округе Можайск.

Согласно появившейся видеозаписи, продукты в кондитерских цехах хранятся на полу в нарушенной упаковке, оборудование и рабочие поверхности загрязнены, емкости с фруктовыми начинками открыты. В ходе проверки Можайская городская прокуратура даст оценку действиям должностных лиц предприятия по соблюдению требований федерального законодательства.