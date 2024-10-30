Прокуратура проверит сообщения об антисанитарии на кондитерском предприятии в Можайске

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Прокуратура проверит информацию о грубых нарушениях санитарных правил на территории кондитерского предприятия в городском округе Можайск, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Согласно появившейся видеозаписи, продукты в кондитерских цехах хранятся на полу в нарушенной упаковке, оборудование и рабочие поверхности загрязнены, емкости с фруктовыми начинками открыты.

В ходе проверки Можайская городская прокуратура даст оценку действиям должностных лиц предприятия по соблюдению требований федерального законодательства, в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, санитарных правил при изготовлении продукции, уборке помещений и дезинфекции оборудования.

Немногим ранее в СМИ появились видео якобы из цеха в "Можайском кондитерском доме". Продукция этого предприятия продается в том числе и в крупных российских сетевых магазинах.

Ранее подмосковное управление Роспотребнадзора приостановило работу фабрики "Сокол", которая выпускает зефир без сахара "Классический" и "Жизель" после сообщений об отравлениях.

Специалисты возьмут пробы самого зефира и сырья, горячей и холодной воды, а также смывов для исследований, в том числе на микробиологические показатели. Кроме того, будет изучена маркировка зефира.

При этом, как уточнили в ведомстве, торговые сети "ВкусВилл", ООО "Лента", X5RG уже убрали из продажи зефир, выпускаемый фабрикой "Сокол". Сама кондитерская фабрика опровергла информацию об отравлении и пригрозила судебным иском тем, кто порочит репутацию компании.