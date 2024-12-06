06 декабря, 10:14Общество
Роспотребнадзор выявил нарушения в двух кафе "Моремания" в Москве
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Санитарные нарушения выявлены в двух столичных кафе "Моремания". Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.
Нарушения, по информации ведомства, были выявлены во время проведения внеплановой проверки по согласию с прокуратурой Москвы в заведениях, расположенных на Киевской улице и проспекте Мира. В результате с продажи снято 73 килограмма кулинарной продукции, в том числе полуфабрикаты и сырье.
Кроме того, сотрудники столичного управления Роспотребнадзора взяли для исследования образцы готовых блюд и полуфабрикатов кулинарной продукции, а также смывы с объектов окружающей среды. Сейчас их изучают эксперты.
"Материалы административных дел в отношении юридических лиц направлены для рассмотрения по подведомственности в районные суды в целях принятия решения об административном приостановлении деятельности хозяйствующих субъектов на срок до 90 суток", – заключили в ведомстве.
Ранее управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю приступило к проверке после появления в Сети видеоролика, где сотрудницы школьной столовой в поселке Шушенское танцуют с мясом в руках.
Специалисты обнаружили на опубликованных кадрах не менее пяти нарушений санитарных норм и требований. В связи с этим в отношении сотрудниц школьной столовой будут приняты исчерпывающие меры, подчеркнули в ведомстве.
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