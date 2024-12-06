Роспотребнадзор выявил нарушения в двух кафе "Моремания" в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Санитарные нарушения выявлены в двух столичных кафе "Моремания". Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Нарушения, по информации ведомства, были выявлены во время проведения внеплановой проверки по согласию с прокуратурой Москвы в заведениях, расположенных на Киевской улице и проспекте Мира. В результате с продажи снято 73 килограмма кулинарной продукции, в том числе полуфабрикаты и сырье.

Кроме того, сотрудники столичного управления Роспотребнадзора взяли для исследования образцы готовых блюд и полуфабрикатов кулинарной продукции, а также смывы с объектов окружающей среды. Сейчас их изучают эксперты.

"Материалы административных дел в отношении юридических лиц направлены для рассмотрения по подведомственности в районные суды в целях принятия решения об административном приостановлении деятельности хозяйствующих субъектов на срок до 90 суток", – заключили в ведомстве.

Ранее управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю приступило к проверке после появления в Сети видеоролика, где сотрудницы школьной столовой в поселке Шушенское танцуют с мясом в руках.

Специалисты обнаружили на опубликованных кадрах не менее пяти нарушений санитарных норм и требований. В связи с этим в отношении сотрудниц школьной столовой будут приняты исчерпывающие меры, подчеркнули в ведомстве.

