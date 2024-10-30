"ВкусВилл" убрал с полок продукцию "Можайского кондитерского дома" из-за антисанитарии

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Магазины "ВкусВилл" убрали с полок продукцию "Можайского кондитерского дома" (МКД), товар недоступен и при онлайн-заказе. Об этом сообщила пресс-служба сети.

"Новости о производстве МКД потрясли сегодня многих наших покупателей и сотрудников. Мы понимаем, что те кадры, которые расходятся по Сети, совершенно неприемлемы для производства продуктов", – пишет пресс-служба.

В сети магазинов заявили, что продукция регулярно тестировалась и проходила проверки по контролю качества, с 2023 года было проведено 17 исследований. Последний аудит проходил в августе, тогда отклонений от нормы не обнаружили.

"Мы ждем результатов проверки, но если информация о ситуации на производстве подтвердится, ООО "Можайский кондитерский дом" и другие юрлица, которые могут быть с ним связаны, будут навсегда заблокированы для сотрудничества", – подчеркнули во "ВкусВилле".

Фото и видео из цеха МКД ранее появились в Сети. Утверждалось, что производство велось в условиях антисанитарии – продукты лежали в пакетах на грязном полу, емкости с фруктовыми начинками были открыты, а оборудование загрязнено.

Этим инцидентом уже заинтересовались в прокуратуре, которая анонсировала проведение проверки.

