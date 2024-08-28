Столичный хостел закрыт на 60 суток из-за нарушений санэпиднорм

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Хостел на юго-западе Москвы закрыли на 60 суток из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Об этом столичное управление Роспотребнадзора сообщило на сайте.

По данным надзорного ведомства, внеплановая выездная проверка прошла в хостеле по адресу улица Ферсмана, дом 9. В ходе нее специалисты выявили грубые нарушения санэпиднорм к эксплуатации помещений, зданий и сооружений. Помещения хостела опечатаны, а материалы переданы в суд.

Ранее сообщалось, что жители 3-й Владимирской улицы в Перове пытаются помешать открытию хостела в своем доме. Они утверждают, что гостиницу на 500 человек строят в бывшем помещении банка, который располагался на первом этаже жилого дома. Москвичи уже собирают подписи, а также направили обращения в банк, прокуратуру и Роспотребнадзор.

Официально хостел еще не работает, однако новый объект уже отмечен на картах.