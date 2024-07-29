29 июля, 22:15Общество
Жители Тимирязевского района пожаловались на шум от постояльцев хостела
Жители Тимирязевского района пожаловались на шум от постояльцев хостела. За помощью они обратились к депутату Андрею Медведеву.
По его словам, хостелы часто нарушают спокойствие жителей. Однако юридически это сложный процесс, решение проблемы может занять не один год. Вместе с депутатом местные жители проверили, соблюдают ли в хостеле санитарные нормы, а также обсудили варианты решения проблемы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.