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29 июля, 22:15

Общество

Жители Тимирязевского района пожаловались на шум от постояльцев хостела

Жители Тимирязевского района пожаловались на шум от постояльцев хостела

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Жители Тимирязевского района пожаловались на шум от постояльцев хостела. За помощью они обратились к депутату Андрею Медведеву.

По его словам, хостелы часто нарушают спокойствие жителей. Однако юридически это сложный процесс, решение проблемы может занять не один год. Вместе с депутатом местные жители проверили, соблюдают ли в хостеле санитарные нормы, а также обсудили варианты решения проблемы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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