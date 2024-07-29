До 18 мм осадков выпало в отдельных районах Москвы за ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

До 18 миллиметров осадков выпало за минувшую ночь в отдельных районах Москвы. Наиболее интенсивные зафиксированы на территории ТиНАО, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

По прогнозам синоптиков, кратковременный дождь, местами сильный, сохранится днем 29 июля. Возможно усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду. Горожан призвали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать около них автомобили.

Как рассказали в Мосводостоке, всего в непогоду на городских улицах дежурят 300 бригад и 290 единиц спецтехники. Специалисты контролируют ситуацию, а также чистят водоприемные колодцы от различного мусора и открывают решетки колодцев для пропуска дождевой воды в водосточную сеть. Под особым контролем находятся низины и остановки общественного транспорта, указали в организации.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова заявила, что дожди различной интенсивности будут идти в Москве до 4 августа. По ее словам, с 29 июля погоду будет определять глубокий высотный циклон. Также в течение недели температурный фон будет ниже климатической нормы на 2–3 градуса. Ночью прогнозируется от 13 до 16 градусов, днем – от 20 до 22 градусов.