Синоптик Позднякова: дожди в Москве прекратятся 4 августа

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Дожди различной интенсивности будут идти в столице до воскресенья, 4 августа. Об этом Москве 24 рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, погоду на неделе с 29 июля будет определять глубокий высотный циклон.

"Мы будем находиться в его тыловой части, и пока центр этого циклона не отойдет в сторону Урала, у нас всегда будут дожди различной интенсивности и в дневные, и в ночные часы", – пояснила эксперт.



Татьяна Позднякова главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Поменьше осадков будет в субботу, 3 августа. Возможно, в воскресенье, 4 августа, дождя уже не будет совсем.

Температурный фон с 29 июля будет ниже климатической нормы на 2–3 градуса. В ночные часы прогнозируется 13...16 градусов, днем – 20...22. Но уже к субботе температура может повыситься до 22...24 градусов, заключила Позднякова.

Ранее жителям Центральной России посоветовали не ждать жаркой погоды в августе. По прогнозу ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, температура воздуха в последний месяц лета будет близка к многолетним значениям. В дневные часы ожидается до 21,5, а в ночные – до 12 градусов.