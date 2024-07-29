Более 300 человек отправились в ПВР после аварии с поездом под Волгоградом

Фото: ТАСС/Анастасия Масалова

В пункты временного размещения (ПВР) отправили 339 человек после схода вагонов пассажирского поезда в Волгоградской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на администрацию региона.

"Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на месте ДТП с участием поезда сообщил, что уже 339 человек находятся в пунктах временного размещения, ПВР оперативно были развернуты в Котельниковском районе", – говорится в сообщении.

Бочаров побеседовал с пассажирами поезда и поручил установить тех, кто после аварии планирует продолжить свой путь, и тех, кто хочет вернуться.

Часть багажа осталась в поезде, в связи с чем губернатор распорядился обеспечить сохранность вещей и их передачу пассажирам.

9 из 20 вагонов пассажирского поезда Казань – Адлер сошли с рельсов в Волгоградской области днем 29 июля. Причиной происшествия стал выезд "КамАЗа" на железнодорожный переезд.

По данным РЖД, водитель грузовика нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед приближающимся поездом.

В результате ЧП пострадали около 140 человек, из которых госпитализировали 55 граждан. Троих пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии, доставили на вертолете в Волгоград.

По факту аварии следствие завело уголовное дело о нарушении правил безопасности движения. Южная транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

