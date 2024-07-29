Очевидец схода поезда под Волгоградом: очень мощный удар, мы еле удержались

Пассажирский поезд частично сошел с рельсов после столкновения с грузовиком в Волгоградской области – водитель выскочил перед составом на переезде. По официальной информации, пострадали около 140 пассажиров, среди которых есть дети. Водитель большегруза тоже выжил и был госпитализирован. Подробнее – в материале Москвы 24.

Грубое нарушение ПДД

Фото: телеграм-канал "Администрация Котельниковского Муниципального района"

Авария с участием поезда № 491 Казань – Адлер и "КамАЗа" произошла на перегоне Гремячая – Котельниково днем 29 июля. Водитель грузовика грубо нарушил ПДД, выехав на переезд перед близко идущим составом. Установленная там сигнализация его не остановила, подчеркнули в РЖД.



из официального сообщения РЖД Локомотивная бригада в соответствии с инструкциями предприняла все необходимые в таком случае действия. Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось. Скорость поезда составляла 65 километров в час.

"Отметим, что железная дорога в этом месте хорошо просматривается, видимость поезда при подходе к переезду для водителя составляла более одного километра", – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале перевозчика.

Из 20 вагонов с рельсов сошли девять, причем семь еще и опрокинулись, отметили в МЧС РФ. К месту направили 35 бригад скорой, еще 12 врачей (в том числе нейрохирурги, реаниматологи и анестезиологи) прибыли на вертолетах, сообщили в администрации региона. Травмы получили около 140 человек, среди которых есть дети. При этом 55 госпитализировали, рассказали в Росжелдоре. Других пассажиров к пунктам назначения довезет резервный состав, отметили в РЖД.

Водитель "КамАЗа" также доставлен в больницу, его состояние оценивается как тяжелое, сообщили власти региона. По данным ТАСС, назначено освидетельствование, чтобы установить, принимал ли он алкоголь или запрещенные препараты перед поездкой.



Фото: телеграм-канал "Администрация Котельниковского Муниципального района"

Ликвидируют последствия столкновения 324 человека и 109 единиц техники, отметили в пресс-службе МЧС. Кроме того, РЖД отправил на подмогу два восстановительных поезда. Работы планируют завершить 30 июля до 05:00 по московскому времени.

Губернатор региона Андрей Бочаров отметил, что пассажиры поблагодарили экстренные службы за быструю реакцию – его слова привел телеграм-канал областной администрации.





Андрей Бочаров губернатор Волгоградской области Беседуем с каждым пассажиром, чтобы уточнить – продолжат ли они свой путь дальше в Адлер или будут возвращаться назад. У людей шок, это понятно. Но они очень по-доброму отзываются о действиях тех, кто пришел им незамедлительно на помощь в тяжелой ситуации.

По словам Бочарова, в пунктах временного размещения на данный момент находятся 339 человек. Власти открыли горячие линии для помощи пострадавшим и их родным. По факту происшествия уже заведено уголовное дело.

При этом власти Сочи попросили отельеров войти в положение отдыхающих, которые были в поезде, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Андрей Прошунин. По его словам, пассажиры могут обратиться в администрацию города, где в случае чего им помогут вернуть деньги за сутки проживания. Минэкономразвития также призвал не штрафовать туристов за отмену броней и изменение других услуг.

"Сначала был сильный толчок"

Фото: телеграм-канал "Администрация Котельниковского Муниципального района"

За рулем "КамАЗа", по данным СМИ, сидел 43-летний Асламбек Усматов. Мужчина находится в розыске у приставов из-за просрочек по микрозаймам, а грузовик, которым он управлял, арестован, сообщил телеграм-канал SHOT. Источник со ссылкой на водителя рассказал, что Усматов пытался проскочить переезд на скорости 70 километров в час. При этом он якобы хотел затормозить, но избежать столкновения не удалось.

Пассажирка Елена Елик ехала в конце поезда, поэтому ее вагон не получил повреждений. По словам женщины, спасатели и пожарные прибыли на место очень быстро, сообщает газета "Известия".

"Мы, когда ехали, сначала был сильный толчок, потом поезд начал экстренно останавливаться", – сообщила женщина.





Елена Елик пассажирка поезда, столкнувшегося с грузовиком под Волгоградом Водитель самосвала сидел и плакал в кустах.

Дочь одной из пострадавших Екатерина Кравцова в беседе с изданием сравнила случившееся с землетрясением.

"Мама жива, все в порядке. Говорит, ничего не предвещало беды. <...> Сначала подумала, что землетрясение, затряслось. Потом вагон перевернуло, но таким образом, что окно находилось над ней. Она дергала-дергала, открыла и выбралась", – поделилась Кравцова.



Фото: телеграм-канал "Администрация Котельниковского Муниципального района"

Пассажирка 12-го вагона поезда Альбина Каримуллина, в свою очередь, рассказала, что в момент ДТП почувствовала мощный удар. Потом она и ее супруг увидели, что в овраге лежит отделенная кабина большегруза. В пятом вагоне, который, по ее словам, получил больше всего повреждений, ехала подруга женщины вместе с двумя детьми.

"Мы выбежали, мой муж, эмчеэсовец, бросился помогать вместе с проводниками, они начали вытаскивать водителя "КамАЗа", – добавила Каримуллина.

У Анастасии в поезде находились родители, сын и сестра. По ее словам, ребенок из-за резкого торможения свалился с верхней полки и повредил ногу.

"Он успел схватиться, перевернулся и, получается, как бы держался за этот поручень. Родители были внизу, отец накрыл сестру и маму. Когда остановились, они сверху выбивали стекла и вылезали оттуда. В тот момент я знала, что девочка была в туалете, ее пытались оттуда вытащить", – сказала Анастасия.

Она добавила, что в одном из вагонов также ехала ее коллега с ребенком, у которого после аварии повреждена голова.

Еще одна пассажирка также отметила, что удар при столкновении был очень мощным, сообщает News.ru.



пассажирка поезда, столкнувшегося с грузовиком под Волгоградом Кто-то успевал в окна выпрыгивать, кто-то держался за поручни, в коридорах которые. Сейчас уже скорая увезла почти всех пострадавших, людей много пострадало <…>. Очень мощное было падение, очень мощный удар, мы еле удержались. Люди передавали детей другим пассажирам, которые уже выбрались. Страшно.

Также очевидцы рассказали, что ногу одной из пассажирок зажало в вагоне. Женщину уже спасли и оказали помощь, сообщил телеграм-канал "RT на русском". По данным издания, ей грозила ампутация, но в итоге это не понадобилось.