В Пентагоне заявили, что свыше 360 военных США пострадали при операции против Ирана

Общее число военнослужащих США, пострадавших в ходе операции против Ирана, достигло 365 человек. Такие данные приводит пресс-служба Пентагона.

По состоянию на 3 апреля, в военно-морском флоте – 63 раненых, в военно-воздушных силах – 36, в морской пехоте – 19, в сухопутных войсках – 247. При этом официальное число погибших американских военных остается без изменений – 13 человек.

Ранее в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявляли, что в конфликте погибли и пострадали более 680 военных США и Израиля.

Конфликт в регионе обострился после ударов Соединенных Штатов и Израиля по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в регионе.