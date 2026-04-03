Time: ответ Ирана на атаки США и Израиля удивил главу Пентагона

Фото: ТАСС/AP/Manuel Balce Ceneta

Масштабный ответ Ирана на военную операцию США и Израиля застал врасплох американскую администрацию, включая военного министра Штатов Пита Хегсета. Об этом сообщает журнал Time со ссылкой на осведомленный источник.

По данным издания, "шквал ответных ударов" по американским объектам в регионе опроверг предположения, что Тегеран ограничится показными действиями. На предоперационных совещаниях Хегсет утверждал, что выверенное применение силы не приведет к широкомасштабному конфликту, учитывая сдержанную реакцию Ирана на предыдущие атаки.

"Он ожидал сопротивления, но когда Иран начал атаковать практически весь регион, его осенило: "Ого, мы действительно втянулись", – указал источник.

При этом в Пентагоне эти утверждения опровергли. Помощник министра Шон Парнелл заявил журналистам, что все возможные сценарии реакции Ирана были заранее проработаны.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля, когда Израиль и США нанесли первые удары по Ирану. В ответ на это республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Эскалация привела к закрытию Ормузского пролива, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти. В связи с этим Трамп сначала пригрозил уничтожить иранские электростанции, если ограничения на пролив не будут сняты, однако Тегеран пообещал полностью перекрыть канал в таком случае.